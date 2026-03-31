Иностранную журналистку похитили в Ираке

В Багдаде похитили журналистку с американским паспортом
Reuters

В столице Ирака Багдаде неизвестные похитили иностранную журналистку. Об этом сообщило министерство внутренних дел Ирака, передает Reuters.

Гражданство женщины в МВД не раскрыли.

Один из подозреваемых задержан. Ведомство работает над освобождением журналистки.

По информации Reuters, у похищенной американский паспорт. Источники агентства в полиции сообщили, что они все еще преследуют автомобиль, в который женщину силой затолкали четверо мужчин в штатской одежде и уехали.

Поиски сосредоточены в восточной части столицы, куда направлялся автомобиль похитителей.

21 марта 2023 года в Багдаде была похищена израильская исследовательница российского происхождения Елизавета Цуркова. Она находилась в Ираке для сбора материалов для докторской диссертации по политологии в Принстонском университете. В плену ее подвергали физическим пыткам (подвешивали за запястья, избивали) и психологическому давлению. Под давлением она была вынуждена записывать видео с фальшивыми «признаниями» в работе на израильские и американские спецслужбы.

Ее удалось освободить в сентябре 2025 года.

