Трамп сообщил об освобождении похищенной в Ираке россиянки

Россиянка Елизавета Цуркова, в течение долгого времени находившаяся в заложниках у шиитских боевиков в Ираке, была освобождена. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам Трампа, боевики шиитской группировки «Катаиб Хезболла» освободили Цуркову. Сейчас она «после многих месяцев пыток» находится в безопасности на территории американского посольства в Багдаде.

Президент США также заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС должно немедленно освободить всех удерживаемых в Газе заложников.

24 мая сообщалось, что США и Ирак достигли соглашения об освобождении похищенной в Ираке гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой.

В марте 2023 года Цуркова приехала в Багдад — столицу Ирака, чтобы провести научное исследование, которое должно было использоваться для защиты докторской диссертации и научных исследований от Принстонского университета США. В страну она въехала по российскому паспорту. Через какое-то время женщина перестала выходить на связь. Позже стало известно, что ее похитили боевики группировки «Катаиб Хезболла».

Ранее Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС россиянином Труфановым.