Опрос: треть россиян подозревают у себя «синдром Плюшкина»

Около трети россиян (33%) склонны накапливать вещи и почти никогда не избавляются от ненужного. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками ГК «Садовое кольцо».

Выяснилось, что 26% респондентов «расхламляются» один-два раза в год. 19% опрошенных проводят ревизию еженедельно, а 12% — раз месяц.

32% граждан признались, что в их квартирах чаще всего скапливаются пакеты, коробки и банки. На втором месте (26%) — одежда и обувь, которую не носят. 24% опрошенных копят игрушки и сувениры, 8,6% — зарядные устройства, 5,6% — лекарства и косметику, 4,3% — посуду и столовые приборы.

В апреле стало известно, что жительница Ачинска на протяжении нескольких лет терроризировала соседей, собирая в квартире горы мусора.

В итоге дело дошло до суда, который вынес решение о том, что нарушительница должна убраться в квартире и привести ее в надлежащий вид. Пенсионерка исполнила требования лишь частично, за что приставы пригрозили ей штрафом. После этого женщина исполнила требование суда в полном объеме: избавилась от мусора и вытравила насекомых.

Ранее москвичи попросили защитить их от «кошачьей квартиры» с антисанитарными условиями.