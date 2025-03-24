Россиянка обкладывала квартиру мусором, не желая общаться с людьми

В Костроме наказали женщину, 20 лет собиравшую мусор в квартире и подъезде

Жительница Костромы 20 лет копила мусор в квартире и поплатилась, сообщает Kostroma Today.

Жильцы одного из домов подали в суд на свою соседку, страдающую синдромом Плюшкина. По их словам, женщина развела антисанитарию, из-за которой в доме появилась плесень, а также завелись насекомые и мыши. Кроме того, у хозяйки квартиры есть собака, которую она не выводит на прогулки.

Соседи женщины давно страдают от ужасного запаха и жалуются в разные инстанции, однако женщина не идет на контакт и просто не открывает дверь проверяющим, из-за этого некоторые жильцы уже были вынуждены съехать. В конце концов они подали на костромичку в суд.

Там женщину обязали в течение месяца убрать весь мусор и взыскали судебные расходы — 5 тыс. рублей.

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