Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Кит, застрявший на отмели в Балтийском море, вернулся в Висмарский залив

Кадр видео: Telegram-канал «SHOT»

Кит, который застрял на мелководье в Балтийском море у берегов ФРГ, смог вернуться в Висмарский залив. Об этом пишет газета Bild.

По данным журналистов, кит, которого СМИ назвали Тимми, свободно плавает по заливу. Регулярно виден столб воды высотой около двух метров — животное пускает фонтаны. Млекопитающее заметили с пирса.

Утром 31 марта водная полиция отправилась на поиски кита. В последний раз Тимми видели ночью у морского пирса в Вендорфе — там же, где он находился 30 марта.

В ночь на 23 марта 10-метровый кит запутался в сетях и застрял на песчаной отмели побережья Любекской бухты. Его заметили прохожие. Попытки спасти животное долго не давали результатов. Однако спасателям удалось откопать песок перед китом так, чтобы ему не приходилось поворачиваться. В ночь на 27 марта млекопитающее освободилось и с тех пор «блуждало» по Балтийскому морю. Однако потом оно еще два раза застревало на отмели и сейчас находится в Висмарском заливе на западе Балтийского моря.

Ранее в Норвегии нашли «русского кита-шпиона» с огнестрельным ранением.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!