Кит, застрявший на отмели в Балтийском море, вернулся в Висмарский залив

Кит, который застрял на мелководье в Балтийском море у берегов ФРГ, смог вернуться в Висмарский залив. Об этом пишет газета Bild.

По данным журналистов, кит, которого СМИ назвали Тимми, свободно плавает по заливу. Регулярно виден столб воды высотой около двух метров — животное пускает фонтаны. Млекопитающее заметили с пирса.

Утром 31 марта водная полиция отправилась на поиски кита. В последний раз Тимми видели ночью у морского пирса в Вендорфе — там же, где он находился 30 марта.

В ночь на 23 марта 10-метровый кит запутался в сетях и застрял на песчаной отмели побережья Любекской бухты. Его заметили прохожие. Попытки спасти животное долго не давали результатов. Однако спасателям удалось откопать песок перед китом так, чтобы ему не приходилось поворачиваться. В ночь на 27 марта млекопитающее освободилось и с тех пор «блуждало» по Балтийскому морю. Однако потом оно еще два раза застревало на отмели и сейчас находится в Висмарском заливе на западе Балтийского моря.

