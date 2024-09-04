«Русского кита-шпиона» нашли мертвым в Норвегии. Активисты уверены, что его застрелили Заподозренного в шпионаже на РФ кита Хвальдимира могли застрелить

В Норвегии нашли мертвым знаменитого кита-белуху Хвальдимира, которого подозревали в шпионаже на Россию. Зоозащитники, занимавшиеся судьбой животного, уверены, что млекопитающие застрелили. В связи с этим активисты подали заявление в полицию и добиваются уголовного расследования. При этом глава организации Marine Mind, которая и сообщила о смерти Хвальдимира, считает, что пока рано говорить о причинах гибели белухи. Подробности — в материале «Газеты.Ru»

Кита-белуху Хвальдимира, которого подозревали в шпионаже в пользу России, могли убить из огнестрельного оружия. Так считают представители зоозащитных организаций OneWhale и NOAH, сообщило РИА Новости.

«Любимого «кита-шпиона» Хвальдимира застрелили в Норвегии. OneWhale и NOAH добиваются уголовного расследования, подав заявление в полицейский округ Саннес и Национальное управление Норвегии по расследованию и преследованию экономических и экологических преступлений», — говорится в совместном заявлении активистов.

OneWhale и NOAH утверждают, что несколько ветеринаров, биологов и специалистов по баллистике изучили снимки, сделанные свидетелями и СМИ, и пришли к выводу, что кит мог погибнуть от огнестрельного ранения. Глава OneWhale Регина Кросби Хауг, которая, по ее же словам, участвовала в осмотре туши кита, заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) организации, что у Хвальдимира «было множество пулевых ранений по всему телу».

«Я даже видела пулю, застрявшую в его теле. Нет никаких сомнений в том, что это доброе, ласковое животное бессмысленно убили», — отметила Хауг.

Глава NOAH Сири Мартинсен также подчеркнула, что травмы, обнаруженные на теле белухи, шокируют и «не исключают криминального характера». В то же время в разговоре с Business Insider она добавила, что пока активистам неизвестно, кто мог убить животное.

Лидер организации Marine Mind, которая и сообщила о смерти Хвальдимира, Себастьян Стрэнд при этом сказал, что пока рано рассуждать о причинах гибели кита. Стрэнд ранее подтвердил, что на туше белухи обнаружили следы. Однако, по его словам, некоторые из них могли оставить хищные птицы.

Как сообщает NRK, ветеринарный институт города Саннес, куда тушу Хвальдимира доставили для проведения вскрытия, еще не завершил отчет о результатах экспертизы. Окончательное заключение будет готово в течение нескольких недель. В институте пообещали, что также обратятся в полицию, если обнаружат что-то подозрительное.

О смерти белухи стало известно 31 августа. Тушу кита обнаружили в заливе Рисавика на юге Норвегии. По данным газеты Le Figaro, на момент гибели Хвальдимиру было от 15 до 20 лет, тогда как средняя продолжительности жизни белух составляет 35-50 лет.

Кит-шипон

Знаменитую белуху впервые заметили в водах Норвегии на севере страны весной 2019 года. Кит был в сбруе, подходящей для установки экш-камеры. На пряжке обнаружили название российской компании «Снаряжение» и надпись Equipment St. Petersburg («Снаряжение Санкт-Петербург»). Кроме того, животное проявляло признаки одомашнивания и было чрезвычайно дружелюбно с людьми.

Все это породило домыслы, что млекопитающее является русским шпионом, в связи с чем его окрестили Хвальдимиром. Такое имя получилось из сочетания норвежского слова hval («кит») и суффикса «димир», который отсылал к президенту РФ Владимиру Путину. В России слухи о ките-шпионе никак не комментировали.

С тех пор Хвальдимир регулярно появлялся в норвежских водах, а в 2023 году даже заплывал в Швецию. При этом перемещения белухи, которые обычно встречаются в Арктике, на юг вызывали беспокойства у исследователей. Они предполагали, что кит, возможно, ищет себе пару или пытается добыть еду. Вместе с тем ученые боялись, что в южных водах животное может подстерегать опасность, так там обычно более многолюдно.

В связи с этим в 2023 году Норвежское управление рыболовства призвало не приближаться к Хвальдимиру.

«Белый кит, известный как Хвальдимир, теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде. Это означает, что он прибыл в очень густонаселенный район, и поэтому риск того, что кит может получить травму из-за контакта с человеком, стал значительно выше», — говорилось в пресс-релизе ведомства.

Судьбой кита в Норвегии занимались сразу несколько организаций. Некоторые предлагали поймать его и запереть во фьорде или поместить в аквариум, но Норвежское управление рыболовства не дало на это разрешение.