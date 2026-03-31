Юрист раскрыл судьбу подростков, которые нашли и частично сожги $88 000

Московские школьники, которые нашли сумку с $88 тыс. должны будут компенсировать ту часть этой суммы, которую они сожгли. По закону человек, нашедший вещь, несет ответственность за ее утрату или повреждение в результате умысла или по грубой неосторожности, объяснил Aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Если сожгли деньги, значит, отвечают в размере стоимости этих денег. Если же присвоили себе или потратили на себя, то это уже можно расценивать как тайное хищение, то есть кражу», — объяснил эксперт.

Он напомнил, что кражу могут наказать как по административному, так и по уголовному кодексу. В том числе могут взыскать штраф до 80 тыс. рублей или лишить свободы на срок до двух лет. Если наказание ограничится административным уровнем, то за хищение средств грозит штраф не более 2,5 тыс. рублей, отметил Соловьев.

В данном случае конкретное наказание будет зависеть от ряда прочих факторов, включая возраст подростков – за кражу уголовная ответственность вступает в силу с 14 лет, заключил юрист.

Напомним, компания подростков обнаружила сумку с $88 тысячами. По данным РЕН ТВ, они обнаружили стодолларовые купюры, когда играли в Мещанском районе. Часть найденных денег они поделили между собой, а еще часть сожгли в костре. Позднее выяснилось, что владелицей сумки была местная предпринимательница. По словам женщины, деньги из окна выбросила ее семилетняя дочь в качестве мести после ссоры с матерью.

Некоторые купюры, как сообщает «112», якобы растащили птицы. В некоторых районах столицы якобы видели ворон с банкнотами. Сейчас оставшиеся купюры ищут.

