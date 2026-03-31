Стало известно, кому принадлежат найденные детьми в центре Москвы $88 000

Деньги, которые дети нашли в центре Москвы, были выброшены из окна во время семейного конфликта. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, владелицей 88 тысяч долларов оказалась местная предпринимательница. Эту сумму она якобы держала в сумке дома.

В день инцидента между россиянкой и ее семилетней дочерью возник конфликт. Чтобы отомстить родительнице, девочка взяла сумку и выбросила в окно.

По данным Mash, после этого деньги нашли дети. Они якобы забрали себе 83 тысячи, остальное – сожгли. Школьники рассказали родителям о находке, после чего те обратились в полицию.

Некоторые купюры, как сообщает «112», якобы растащили птицы. В некоторых районах столицы якобы видели ворон с банкнотами. Сейчас оставшиеся купюры ищут.

До этого в Петербурге другая школьница выбросила из окна рюкзак с миллионом рублей, следуя указаниям мошенников. Таким образом она пыталась помочь матери, которая якобы серьезно пострадала в ДТП.

Ранее московский пенсионер выбросил с балкона $100 тысяч, поверив мошенникам.