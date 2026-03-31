Стало известно о блокировке счетов бывшего пресс-секретаря Шойгу

Общество

Baza: счета бывшего пресс-секретаря Шойгу заблокированы из-за проблем с ФНС
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Счета бывшего пресс-секретаря Сергея Шойгу Россияны Марковской якобы заблокированы из-за непредоставления налоговой декларации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«У женщины возникли проблемы с личным бизнесом: на нее зарегистрировано ИП, которое занимается производством фильмов и телепрограмм. В 2025 году бизнесвумен не предоставила в ФНС налоговый отчет, и в августе счет ее ИП заблокировали. За полгода Россияна так и не разрешила этот вопрос», — сказано в посте.

В 2024 году Россияна Марковская покинула должность пресс-секретаря министра обороны. В соцсетях она рассказала, что уволилась в связи с переходом на другую работу. Марковская попала в Минобороны в 2017-м, после того как шесть лет отработала корреспондентом на региональном и федеральном ТВ. Тогда в соцсетях еепрозвали «Няшей-Обороняшей». В 2020-м появились слухи, что пресс-секретарь Шойгу получила звание генерал-майора. Сама Марковская опровергла эту информацию, назвав ее «чушью». Подробнее о личности Марковской — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно число временных блокировок карт и счетов россиян.

 
