Посол РФ в Тегеране раскрыл местонахождение нового лидера Ирана

Посол России в Иране Дедов сообщил, где находится Моджтаба Хаменеи
Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA/Reuters

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится на территории страны, но на публике старается не появляться. Об этом в интервью RTVI рассказал посол России в Тегеране Алексей Дедов.

«Как неоднократно заявляло иранское руководство, новый лидер находится в Иране, но по понятным причинам воздерживается от появления на публике», — сказал дипломат.

Он уточнил, что пока не встречался с новым Верховным руководителем Исламской республики.

Дедов также отметил, что президент РФ Владимир Путин в числе первых направил поздравительную телеграмму Моджтабе Хаменеи, выразив поддержку иранскому народу.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, тогда в результате атаки на Тегеран не выжил верховный лидер Али Хаменеи. В ответ иранские силы начали осуществлять удары по израильской территории и по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Моджтаба Хаменеи был избран новым верховным лидером Исламской Республики 8 марта. Ряд источников предположили, что он ни разу не появился на публике, так как, очевидно, ранен или находится в коме.

Ранее стало известно о потере родных Моджтабы Хаменеи в результате ударов США и Израиля.

 
Могут ли признать «экстремистом» за покупку подписки на Telegram? Шансы не нулевые
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!