Стая собак набросилась на мальчика в российском городе и искусала ему ногу

В Краснодарском крае стая бездомных собак набросилась на ребенка и искусала его. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел на улице Железнодорожной в городе Армавире. Стая бродячих собак, обитающая возле складских помещений, набросилась на мальчика. Животные искусали его за ногу.

По словам местных жителей, беспризорных животных подкармливает женщина, проживающая неподалеку. Армавирский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о халатности. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

До этого собака чуть не отгрызла девочке лицо в Томске. По словам матери, нападение произошло на глазах у шестерых свидетелей, а за день до этого соседи уже просили хозяев посадить агрессивную собаку на цепь.

Ранее на Урале хаски едва не сняла скальп у двух детей и покусала своего хозяина.