Собака чуть не отгрызла девочке лицо в Томске

В Томске собака на самовыгуле набросилась на девочку и чуть не отгрызла ей лицо. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».

Инцидент произошел 26 марта во дворе дома №43/4 на улице Кольцевой. Животное в ошейнике, но без поводка, находилось на самовыгуле, а девочка в это время гуляла возле дома. Собака набросилась на ребенка и вцепилась ему в лицо, оставив рану на веке и разорвав губу.

Пострадавшую госпитализировали, губу зашили, однако в будущем ребенку потребуется пластическая операция. По словам матери, нападение произошло на глазах у шестерых свидетелей, а за день до этого соседи уже просили хозяев посадить агрессивную собаку на цепь.

На следующий день женщина написала заявление в полицию. Однако, по ее словам, сотрудники на вызов не приехали из-за того, что у них не было машины. В отделе по делам несовершеннолетних родительнице предложили «идти на мировую» с соседями.

Хозяева собаки отказались признавать вину своего питомца, а полиция, по словам заявительницы, так и не провела проверку по факту случившегося.

Однако в ГУ МВД России по региону сообщили, что полицейские прибыли на место и опросили свидетелей случившегося, а также провели необходимые экспертизы. Материалы направят в Департамент ветеринарии региона.

