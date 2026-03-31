Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве подросток поджег заправку и загорелся сам

Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Полицейские задержали подростка, который поджег автозаправочную станцию (АЗС) по указанию неизвестного, он пострадал. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк во «ВКонтакте».

Подростка 2010 года рождения подозревают в поджоге на автозаправочной станции на улице Космонавта Волкова.

По предварительным данным, он облил топливораздаточную колонку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скрылся. Возгорание было ликвидировано. В результате инцидента посторонние не пострадали, но сам подросток получил незначительные ожоги.

Спустя четыре часа полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. По информации МВД, он совершил поджог под влиянием неизвестного, который связался с ним в мессенджере и угрожал расправой членам его семьи.

Волк опубликовала видео, на котором запечатлено, как парень поджигает колонку, после чего огонь перекидывается и на него.

26 марта подросток подорвал банкомат на юге Москвы.

Ранее в Подмосковье юноша пытался сжечь подстанцию из-за мошенников.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
