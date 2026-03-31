В Москве подросток поджег заправку и загорелся сам

Полицейские задержали подростка, который поджег автозаправочную станцию (АЗС) по указанию неизвестного, он пострадал. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк во «ВКонтакте».

Подростка 2010 года рождения подозревают в поджоге на автозаправочной станции на улице Космонавта Волкова.

По предварительным данным, он облил топливораздаточную колонку легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, после чего скрылся. Возгорание было ликвидировано. В результате инцидента посторонние не пострадали, но сам подросток получил незначительные ожоги.

Спустя четыре часа полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. По информации МВД, он совершил поджог под влиянием неизвестного, который связался с ним в мессенджере и угрожал расправой членам его семьи.

Волк опубликовала видео, на котором запечатлено, как парень поджигает колонку, после чего огонь перекидывается и на него.

26 марта подросток подорвал банкомат на юге Москвы.

Ранее в Подмосковье юноша пытался сжечь подстанцию из-за мошенников.