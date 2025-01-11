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Российские космонавты начнут тренировки для полета на Луну

«Роскосмос»: в 2027 году начнутся тренировки для полета на РОС и Луну
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Rita Priemer/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

В 2027 году российские космонавты начнут тренировки на специальном корабле-тренажере пилотируемого транспортного корабля (ПТК) для прогнозируемых полетов на Российскую орбитальную станцию (РОС) и Луну. Об этом газете »Известия» заявил начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) Максим Харламов.

Харламов пояснил, что тренажер ПТК в данный момент собирается в ЦПК.

«По сути, он представляет собой наземный аналог космического корабля. Всего будет построено как минимум три аналогичных тренировочных комплекса. На тренажере космонавты будут отрабатывать орбитальные миссии на РОС и экспедиции на Луну», — заявил Харламов.

До этого американский бизнесмен Илон Маск заявил, что появление в 2030-е годах на Луне российской ядерной установке является интересным.

Ранее правительство РФ одобрило переговоры Роскосмоса с NASA о перекрестных полетах к МКС.

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