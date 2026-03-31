Появились кадры с места ликвидации украинского агента в Подмосковье

ФСБ показала оружие и СВУ ликвидированного агента в Подмосковье
Сотрудники ФСБ зафиксировали на видео место ликвидации и непосредственно самого агента украинских спецслужб в Московской области. Кадры опубликовало РИА Новости.

На видео оперативник в полном обмундировании пробирается к уже ликвидированному диверсанту, освещая себе путь специальным фонариком. Он подошел к телу, рядом с которым нашли изъятое оружие, самодельные взрывные устройства (СВУ) и тайники, которые злоумышленник оборудовал рядом с оборонным предприятием.

В ФСБ 31 марта сообщили о предотвращении теракта на предприятии ОПК в Московской области. В Центре общественных связей уточнили, что при задержании подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

По данным силовых структур, мужчина устроился на одно из предприятий оборонно-промышленного комплекса, чтобы подготовить диверсионно-террористический акт на его территории.

Сообщается, что для реализации плана он переоборудовал сигнальный пистолет под стрельбу боевыми патронами и подготовил тайник с самодельным взрывным устройством. После перестрелки у него обнаружили готовое взрывное устройство, замаскированное под пауэрбанк.

Ранее в Новороссийске ФСБ предотвратила теракт по схеме телефонного мошенничества.

 
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!