В Подмосковье сорвали теракт на оборонном предприятии

ФСБ ликвидировала мужчину, который готовил теракт на предприятии под Москвой

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Московской области. Об этом передает РИА Новости«Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

В Центре общественных связей спецслужбы сообщили, что мужчина устроился на работу на одно из предприятий ОПК, чтобы совершить диверсионно-террористический акт на его территории.

При задержании, как уточнили в ведомстве, он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем сотрудников ФСБ. После перестрелки у мужчины нашли готовое взрывное устройство, которое тот замаскировал под пауэрбанк.

24 марта Федеральная служба безопасности заявила, что предотвратила очередные диверсионно-террористические акты в Москве и Московской области. По ее данным, Украина готовила серию терактов против военнослужащих с применением бомб и беспилотных летательных аппаратов, планировались также атаки на стратегические объекты московского региона.

В результате действий спецслужб был задержан иностранец, получивший в Москве посылку с 504 бомбами, замаскированными под стельки для обуви. По данным ФСБ, их планировали переправить в зону СВО.

Ранее в Новороссийске ФСБ предотвратила теракт по схеме телефонного мошенничества.