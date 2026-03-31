Власти Москвы назвали сроки реставрации крестов на храме Христа Спасителя

Реставрация крестов на храме Христа Спасителя завершится к Пасхе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время проведения заседания президиума Фонда храма, передает РИА Новости.

«Это такая скрупулезная работа. Я уверен, что кресты на Храме засияют своей прежней красотой к Светлой Пасхе», — отметил он.

Мэр Москвы добавил, что на данный момент в храме проводятся большие системные работы. В июне планируется завершить работы по восстановлению куполов.

По словам Собянина, во время реставрации специалисты уже заменили более 500 деталей декоративных элементов из литой бронзы. По словам главы города, каждый такой элемент весит около 50 килограммов. Кроме того, были заменены порядка 40 тысяч более мелких элементов.

Впереди еще большие работы по укреплению фундаментов, гидроизоляции, добавил Собянин.

До этого стало известно, что в Москве идет реставрация куполов четырех звонниц храма Христа Спасителя, которые до этого не реставрировали более 25 лет. В рамках этих работ планировалось обновить конструкции и установить новое покрытие из металлических листов.

Ранее началась реставрация одного из старейших храмов Москвы, в котором крестили Пушкина.