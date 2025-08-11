На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звонницы храма Христа Спасителя отреставрируют спустя 25 лет

В Москве начали реставрацию четырех звонниц храма Христа Спасителя
Сергей Мамонтов/РИА Новости

В Москве началась реставрация куполов четырех звонниц храма Христа Спасителя. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

В публикации говорится, что их не реставрировали более 25 лет. В ходе работ специалисты планируют обновить конструкции и установить новое покрытие из металлических листов.

Для проведения реставрационных работ на звонницах возведены строительные леса общей площадью 17 тыс. квадратных метров. Длительность работ и сроки завершения реставрации неизвестны.

До этого сообщалось, что рядом с храмом Христа Спасителя на Болотной набережной рядом с ГЭС-2 начали демонтировать скульптуру «Большая глина N4».

По данным Telegram-канала «Говорит Москва», на месте «Большой глины №4» появится новый арт-объект. На сайте ГЭС-2 говорится, что она была установлена как «временная инсталляция» четыре года назад. Автор новой работы и ее название станут известны позже.

Ранее москвич восемь лет потратил на поиски девушки, которую видел один раз у храма Христа Спасителя.

