Началась реставрация одного из старейших храмов Москвы, в котором крестили Пушкина

Собянин: началась реставрация Собора Богоявления в Елохове, где крестили Пушкина
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Москве начались работы по реставрации фасадов Собора Богоявления в Елохове на Спартаковской улице. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Это один из старейших и крупнейших действующих храмов столицы. Именно в нем крестили Александра Пушкина», — говорится в сообщении.

По словам мэра, планируется расчистить отделку фасадов из штукатурки и белого камня, а также выполненные из гранита элементы ступеней. Кроме того, специалистам предстоит восстановить кирпичную кладку, швы и элементы кровли, а также консервировать мозаичные панно.

Собянин подчеркнул, что особенно важно сохранить уникальные детали Собора, среди которых наличники с фронтонами, медальоны и межъярусные карнизы. Сообщается, что по планы работы будут завершены до конца 2026 года.

Кафедральный Богоявленский собор является одним из важнейших центров духовной жизни России. Впервые он был упомянут в указе патриарха Адриана от 1694 года. Нынешнее здание было построено в 1837-1845 годах по проекту архитектора Евграфа Тюрина. Храм был освящен в октябре 1853 года митрополитом Московским и Коломенским Филаретом (Дроздовым).

Ранее в Москве закончили реставрацию Ростокинского акведука.

