Лерчек в слезах рассказала о посещении государственной больницы

Находящаяся под следствием блогер Валерия Чекалина (Лерчек) опубликовала видеообращение, в котором со слезами рассказала о сложностях, возникших при попытке получить медицинскую помощь. Об этом сообщает Starhit.

По словам блогера, у которой диагностирована четвертая стадия рака, следователь, занимавшийся ее делом, однажды разрешил ей посетить государственное медицинское учреждение. Однако право выбора клиники ей не предоставили, мотивируя запретом на использование интернета и портала Госуслуг.

«Нашли ближайшее ко мне место. Все, что мы нашли в Истре — это фельдшерский кабинет. Но когда я туда явилась, в этой пятиэтажке на первом этаже стоит просто стол и за ним сидит фельдшер. Там могли максимум померить температуру. Никакого оборудования, которое могло бы мне помочь, я там не нашла», – поделилась Чекалина. По ее утверждению, следователь заявил, что выбор медучреждения был сделан ею самостоятельно.

«Я чувствую себя инвалидом. <...> Я хочу жить и буду бороться до конца. Но эти люди отняли у меня драгоценное время», – с горечью заявила блогер.

Адвокаты Чекалиной обратились в Следственный комитет РФ с жалобой на следователя, который вел ее уголовное дело на этапе предварительного расследования. По мнению защиты, именно действия или бездействие следователя привели к тому, что у Лерчек диагностировали смертельно опасное заболевание на поздней стадии. Адвокат Константин Третьяков утверждает, что следователь отказывал Чекалиной в посещениях врачей и прохождении необходимых обследований, пока она находилась под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Лерчек могут позволить улететь за границу для лечения.

 
