Роженица истекла кровью и потеряла ребенка в больнице на Камчатке

На Камчатке 25-летняя женщина умерла во время экстренных родов

Беременная женщина скончалась в больнице на Камчатке, сообщает Минздрав Камчатского края.

В Усть-Камчатской районной больнице умерла 25-летняя роженица. Женщину на 26-й неделе беременности доставили на скорой помощи с уже открывшимся кровотечением, к моменту передачи врачам она потеряла много крови. Спасти ни мать, ни ребенка не удалось.

Министр здравоохранения региона Александр Нохрин сегодня лично выехал в больницу для проверки. В ведомстве дадут оценку качеству медицинской помощи, проведут судебно-медицинскую экспертизу и установят причину трагедии.

25 марта жительница Забайкальского края обвинила врачей краевой клинической больницы (ККБ) в смерти ее новорожденной дочери. Вскрытие показало пролом черепа, раны и гематомы по всему телу. СК возбудил дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Ранее роддом в Новокузнецке приостановил работу после смерти девяти младенцев.