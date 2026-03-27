«Тяжелые травмы»: врачи приняли экстренные роды у попавшей под авто петербурженки

В Петербурге врачи приняли экстренные роды у попавшей под авто женщины

В Санкт-Петербурге беременная женщина попала под колеса автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Врачи Елизаветинской больницы приняли экстренные роды у женщины — беременная попала под машину в Петербурге», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего петербурженка получила тяжелые травмы. Медики смогли спать мать и ребенка. Врачи отметили, что их больница принимает до 400 пациентов в сутки, но они такой случай видят впервые.

До этого в Ставрополье женщина посадила ребенка в багажник и увезла. По ее словам, сын отказался ехать из детского сада в специальном кресле и попросился в багажник, водительница не отказала своему ребенку.

На размещенных в сети кадрах видно, как патрульный автомобиль следует за Lada, в багажнике которой находится мальчик. Далее заметно, как водительница разговаривает с инспектором, а после открывает дверь и выпускает своего сына.

Ранее сибиряки избили друг друга на глазах у детей..