Россиянам рассказали, как безопасно устроить свидание на природе

К свиданию на природе, а тем более интиму, следует подготовиться — с собой можно взять небольшую аптечку. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-уролог, сексолог Екатерина Макарова.

«Наверняка, у вас в аптечке есть влажные салфетки, гели-санитайзеры, возможно даже жидкие антисептики в виде хлоргексидина, чтобы можно было полить на ранку или порез. Все эти средства вполне подойдут и для интимных целей», — сказала специалист.

Для здоровья и гигиены этого будет достаточно. Если организм здоров, он не выдаст никаких сюрпризов от однократно нестерильно помытых рук или интимных мест, добавила она.

Не стоит забывать и о сезоне клещей. Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалев рассказал «Газете.Ru», что для защиты от паразитов важно с интервалом в два-три часа осматривать себя, детей и питомцев во время прогулки. А по возвращении домой — снимать, встряхивать и осматривать одежду.

