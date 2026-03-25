Врач перечислил главные ошибки при удалении клеща

Врач Матюхин: клеща нельзя прижигать и резко извлекать из раны

При обнаружении клеща на теле не стоит заливать его жидкостями (керосином, спиртом, маслом и т.д.) и прижигать. Об этом в беседе с РИАМО предупредил главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

Он пояснил, что паразит может начать задыхаться и выплюнуть в рану зараженную слюну.

«Нельзя прижигать его сигаретой или спичкой, а также резко дергать или давить клеща пальцами, так вы можете раздавить его или оторвать тело, оставив голову внутри», — сказал специалист.

Если извлекать членистоногое неаккуратно, можно выдавить в рану содержимое его кишечника, содержащее болезнетворные микроорганизмы, добавил Матюхин.

23 марта стало известно, что в Московской области проснулись клещи. Первый случай укуса зарегистрирован в Сергиевом Посаде.

Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалев до этого говорил, что для защиты от клещей на природе, нужно надевать светлую закрытую одежду и каждые два-три часа осматривать себя.

Ранее россиянам рассказали, кому следует привиться от клещевого энцефалита.