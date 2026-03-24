Россиянам рассказали, как защититься от клещей за городом

Чтобы не подцепить клещей на природе, нужно надевать светлую закрытую одежду и каждые два-три часа осматривать себя. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалев.

«Первое — правильно одевайтесь. Одежда должна быть максимально закрытой, по возможности светлой (на ней лучше заметны клещи). Брюки в обязательном порядке заправлены в носки, а рубашка — в брюки. Не забывайте про головной убор или капюшон. Используйте специализированные репелленты от клещей. Не забудьте обработать акарицидами своих питомцев, если берете их с собой за город. На природе выбирайте открытые участки, тропинки, держитесь подальше от высокой травы и кустарников, зарослей — клещи могут находиться на высоте до полутора метров. Если у вас дача, обеспечьте регулярное скашивание травы, вовремя удаляйте старую сухую листву и бытовой мусор.

Эксперт также посоветовал с интервалом в два-три часа осматривать себя, детей и питомцев на предмет клещей. А по возвращении домой — снимать, встряхивать и осматривать одежду.

«Примите душ — если клещ еще не присосался, вода его смоет. Затем осмотрите тело: особое внимание уделяйте подмышкам, паху, шее, зоне за ушами и голове, включая волосистую часть. Эти места клещи особенно «любят». Если обнаружили присосавшегося клеща, не пытайтесь удалять его самостоятельно, особенно резко выдергивать — есть риск оставить в коже головку. Не применяйте для удаления клеща иголки, спички, не используйте другие народные способы. Не давите клеща пальцами — если он инфицирован, есть вероятность заразиться через микротрещины на коже. Не смазывайте клеща маслом, кремом или спиртсодержащими средствами — клещ начнет задыхаться и выпустит в ранку больше слюны, что повышает риск инфицирования. Правильное решение — немедленно обратиться к врачу», — заявил Ковалев.

Удаленного в медучреждении клеща он рекомендовал обязательно сохранить — лучше всего поместить его в герметичную емкость с мокрой ваткой.

«Не пожалейте времени — отвезите его в лабораторию, чтобы исследовать на наличие опасных инфекций: боррелиоза, энцефалита и других. От этого зависит ваше здоровье», — заключил Ковалев.



