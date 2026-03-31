Кубанца задержали за подготовку теракта в Анапе

Житель Анапы готовил теракт по заданию украинского куратора. Об этом сообщили Telegram-каналу «» в правоохранительных органах.

По данным ведомства, молодой человек поддерживал проукраинскую террористическую организацию и в январе 2026 года связался с представителем украинской стороны через мессенджер. Ему дали задание поджечь трансформаторную подстанцию за денежное вознаграждение.

Отмечается, что данная подстанция обеспечивает электроэнергией военные объекты, курортно-санаторные учреждения и жилые дома Анапы. Ее повреждение могло привести к значительному ущербу и длительному восстановлению.

Для подготовки поджога мужчина купил зажигательную смесь, однако реализовать задуманное не успел — его задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Утром 31 марта ФСБ сообщила о предотвращении теракта на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Московской области. При задержании, как уточнили в ведомстве, он оказал вооруженное сопротивление.

Ранее в Новороссийске ФСБ предотвратила теракт по схеме телефонного мошенничества.