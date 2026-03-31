Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Кубанца задержали за подготовку теракта в Анапе

ФСБ: житель Анапы готовил поджог подстанции под заданию украинского куратора

Житель Анапы готовил теракт по заданию украинского куратора. Об этом сообщили Telegram-каналу «» в правоохранительных органах.

По данным ведомства, молодой человек поддерживал проукраинскую террористическую организацию и в январе 2026 года связался с представителем украинской стороны через мессенджер. Ему дали задание поджечь трансформаторную подстанцию за денежное вознаграждение.

Отмечается, что данная подстанция обеспечивает электроэнергией военные объекты, курортно-санаторные учреждения и жилые дома Анапы. Ее повреждение могло привести к значительному ущербу и длительному восстановлению.

Для подготовки поджога мужчина купил зажигательную смесь, однако реализовать задуманное не успел — его задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Утром 31 марта ФСБ сообщила о предотвращении теракта на предприятии оборонно-промышленного комплекса в Московской области. При задержании, как уточнили в ведомстве, он оказал вооруженное сопротивление.

Ранее в Новороссийске ФСБ предотвратила теракт по схеме телефонного мошенничества.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
