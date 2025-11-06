На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме раскрыли последствия сокращения летних каникул для школьников

Депутат Смолин: сокращение летних каникул плохо отразится на здоровье школьников
true
true
true
close
Shutterstock

Если в России примут решение сократить длительность летних каникул до двух месяцев, то это негативно отразится на здоровье учащихся, которые уже сегодня сталкиваются с большими перегрузками, считает зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его мнению, это потребует пересмотра сроков сдачи ЕГЭ, а также ухудшит положение педагогов.

Так депутат в беседе с НСН прокомментировал инициативу детского омбудсмена столицы Ольги Ярославской, предложившей сделать июнь учебным месяцем, во время которого дети будут заниматься творческими предметами – музыкой, трудом, рисованием, физкультурой.

По мнению Смолина, если эти предметы убрать из основного учебного процесса и перенести на другой месяц, то в школах не будет никакого разнообразия – детей вынудят изучать по восемь уроков математики, русского языка и физики, что будет крайне сложно осилить. Он подчеркнул, что дети и их родители такую идею точно не поддержат, подчеркнув, что сегодня школьники и без того сильно перегружены, а это влияет на их здоровье.

Парламентарий напомнил, что сегодня, по данным Роспотребнадзора, абсолютно здоровыми являются только 10-12% школьников.

«Если мы сократим летние каникулы, вряд ли это будет способствовать укреплению здоровья наших детей, — предупредил депутат. — Мы имеем одни из самых больших в мире летние каникулы, но ухудшать положение детей и педагогов неправильно. ЕГЭ тоже пришлось бы как-то переносить или размещать классы по-разному, но это не самая большая проблема».

До этого психолог Олеся Покусаева поддержала идею сократить летние каникулы. По ее мнению, если убрать творческие предметы и оставить нагрузку только по основным дисциплинам, то ученики не будут уделять так много времени занятиям и до ночи делать уроки. Она напомнила, что после длительного перерыва в учёбе школьникам приходится тратить время на адаптацию, и привела в пример успешный опыт других стран, где для отдыха детям достаточно 1,5-2 месяца.

Ранее Онищенко оценил идею сократить летние каникулы.

