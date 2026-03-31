Константинопольский патриарх Варфоломей хочет подчинить своему влиянию Грузинскую православную церковь, воспользовавшись кончиной Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии. Об этом утверждает пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации, передает РИА Новости.

По данным ведомства, глава Константинопольской православной церкви продолжает «настойчиво гнуть вероломную линию на раскол мирового православия», руководствуясь политикой «разделяй и властвуй».

Католикоса-патриарха Грузии Илии II не стало 17 марта. Ему было 93 года. Захоронение состоялось в Тбилиси, в Сионском соборе, где покоятся останки восьми предыдущих патриархов Грузинской православной церкви.

В 1977 году Илия II был избран на патриарший престол в Сионском соборе членами Синода Грузинской церкви.

Деятельность Илии II была тесно связана с возрождением и строительством храмов и монастырей по всей Грузии, укреплением автокефалии Грузинской православной церкви, созданием духовных образовательных учреждений и гимназий, увеличением числа епархий, верующих и священнослужителей.

Ранее премьер Грузии пообещал усилить церковь после кончины патриарха Илии II.