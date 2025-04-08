Врач дала простые советы, как защититься от сезонной аллергии

Врач Ермакова: аллергикам не стоит выходить на улицу в утренние часы

Чтобы облегчить симптомы сезонной аллергии, важно минимизировать контакт с аллергенами. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-аллерголог, иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

«Лучше не выходить на улицу в утренние часы, когда уровень пыльцы в воздухе максимальный. Окна дома и автомобиля рекомендуется держать закрытыми, использовать очистители воздуха и увлажнители», — посоветовала специалист.

Кроме того, по ее словам, после прогулки желательно принимать душ, чтобы смыть пыльцу с кожи и волос. Также следует носить солнцезащитные очки для защиты глаз и избегать содержания в доме растений, вызывающих аллергию, отметила она.

В качестве мест для отдыха лучше выбирать морское побережье или горы, поскольку в подобной местности содержание пыльцы достаточно низкое, заключила врач.

Недавно исследователи из Токийского университета под руководством профессора Тихару Нисиямы нашли вещество, способное ослаблять симптомы пищевой аллергии и регулировать иммунный ответ.

Речь идет о кемпфероле — природном флавоноиде, который содержится в шпинате, брокколи, фасоли, яблоках с красной кожурой, зеленом чае и капусте. Эксперименты на мышах показали, что вещество способно значительно уменьшать аллергическую реакцию на пищевые раздражители, в частности — на яичный белок.

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