Саратовский таксист нашел в машине чужую сумку с золотом и сдал его в ломбард

В Саратове таксист нашел в машине сумку с золотом и сдал его в ломбард

В Саратове 39-летний таксист нашел в своей машине сумку клиентки с золотом внутри и украл его. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

27-летняя женщина из поселка Солнечный обратилась в полицию и заявила, что в период с 30 октября по 2 ноября прошлого года у нее украли сумку, в которой находились золотые цепочка с подвеской и кольцо — стоимость имущества оценили в 50 тысяч рублей.

Правоохранители установили подозреваемого — им оказался водитель такси, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. По версии следствия, пассажирка забыла сумку в его машине. Когда она связалась с ним, таксист заявил, что чужих вещей в салоне якобы не нашел. На самом деле, обнаружив драгоценности, он сдал их в ломбард и получил за них 24 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

