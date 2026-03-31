Россиянам рассказали, как оформить новую семейную выплату

В России с этого года вводится новая семейная выплата, заявление на которую граждане могут подать уже с 1 июня. Назначается она семьям с двумя и более детьми до 18 лет или до 23 лет, если речь идет о студентах-очниках, уточняет 360.ru.

При оформлении выплаты средства получают оба родителя при соблюдении ряда условий. Так, среднедушевой доход должен быть не больше величины прожиточного минимума в регионе, умноженного на 1,5. Сами заявители должны быть гражданами РФ, проживающими в стране, не иметь долгов по алиментам и так далее.

Выплата составляет разницу между начисленным НДФЛ по ставке в 13% и по ставке в 6%.. Таким образом, государство оставляет себе 7% от дохода, возвращая остальную сумму уплаченного налога. К примеру, при годовом доходе в 700 тыс. рублей НДФЛ по ставке в 13% составит 91 тыс. рублей, по льготной ставке – 42 тыс. рублей. Получается, что человеку вернут разницу в размере 49 тыс. рублей.

Выплата производится через Соцфонд, заявление также можно подать туда либо через «Госуслуги» или МФЦ. Отказать в выплате россиянам могут в случае, если они предоставят неверные данные, нарушат сроки подачи заявления или окажутся лишены родительских прав.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что в ряде регионов за счет новой выплаты россияне могут получить до 100 тыс. рублей. Он подчеркнул, что, помимо дохода, при рассмотрении заявления на выплату будет учитываться имущественное положение семьи — по тем же критериям, что и при назначении единого пособия на детей.

Ранее многодетным семьям Подмосковья напомнили о выплатах в 300 тыс. рублей.

 
Удар по российскому порту, оспа обезьян в Подмосковье и штрафы за шашлыки. Что нового к утру 31 марта
