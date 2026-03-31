Многодетным семьям Подмосковья напомнили о выплатах в 300 тыс. рублей

В Московской области многодетные семьи имеют право на получение единовременной выплаты в 300 тыс. рублей. В этом году этой мерой поддержки уже воспользовались 544 пары, а в прошлом году выплату получили почти 3 тыс. семей, сообщает 360.ru.

Для оформления выплаты с 2025 года на «Госуслугах» есть электронный сервис, которым могут воспользоваться родители с тремя и более детьми в возрасте до 35 лет, уточнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он отметил, что эти средства помогают жителям решать самые насущные вопросы – покупать необходимые вещи, улучшать бытовые условия.

Также услугу «Денежная выплата при рождении третьего или последующего ребенка» можно получить на региональном сайте в разделе «Соцподдержка». Важно, что правом таким обладают как родители, так и усыновители детей с российским паспортом. При этом у них на руках должно быть свидетельство о рождении ребенка, выданное в области. Подается заявление на выплату в течение полугода со дня рождения ребенка, а предоставляется услуга в течение семи рабочих дней.

До этого сообщалось, что Минтруд планирует обновить правила назначения единого пособия для многодетных семей. Пособия будут начисляться с учетом сохранения выплат для многодетных при небольшом превышении уровня дохода. Новые правила представлены на общественное обсуждение.

В Совфеде ранее напомнили о медицинских льготах для многодетных семей.