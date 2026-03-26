Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Школьница, которой одноклассник выстрелил в голову в Челябинске, чуть не лишилась глаза

В Челябинске школьница, в которую стрелял одноклассник, чуть не лишилась глаза
Евгений Биятов/РИА Новости

В Челябинске пострадавшая во время нападения подростка с сигнальным пистолетом и арбалетом чуть не осталась без глаза. Об этом со ссылкой на бабушку несовершеннолетней сообщает «Пятый канал».

Пуля прошла в двух сантиметрах от глаза, оставив глубокую рану до кости. Пострадавшая находится в шоковом состоянии, бабушка рассказала, что зрение удалось сохранить.

Следственный комитет возбудил три уголовных дела. По словам соседей, подросток производил впечатление спокойного и замкнутого человека, агрессии от него не ожидали. Он сидел за одной партой с первого класса. При этом мать девочки в данный момент беременна, и случившееся негативно сказалось на ее состоянии.

Инцидент произошел утром 26 марта, девятиклассник пришел на уроки с оружием, выстрелил в голову однокласснице и распылил в коридоре перцовый баллончик. Позже выяснилось, что он был вооружен сигнальным пистолетом и арбалетом.

Ранее в Госдуме призвали увеличить число психологов в школах после нападения в Челябинске.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
