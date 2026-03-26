Школьница, которой одноклассник выстрелил в голову в Челябинске, чуть не лишилась глаза

В Челябинске школьница, в которую стрелял одноклассник, чуть не лишилась глаза

В Челябинске пострадавшая во время нападения подростка с сигнальным пистолетом и арбалетом чуть не осталась без глаза. Об этом со ссылкой на бабушку несовершеннолетней сообщает «Пятый канал».

Пуля прошла в двух сантиметрах от глаза, оставив глубокую рану до кости. Пострадавшая находится в шоковом состоянии, бабушка рассказала, что зрение удалось сохранить.

Следственный комитет возбудил три уголовных дела. По словам соседей, подросток производил впечатление спокойного и замкнутого человека, агрессии от него не ожидали. Он сидел за одной партой с первого класса. При этом мать девочки в данный момент беременна, и случившееся негативно сказалось на ее состоянии.

Инцидент произошел утром 26 марта, девятиклассник пришел на уроки с оружием, выстрелил в голову однокласснице и распылил в коридоре перцовый баллончик. Позже выяснилось, что он был вооружен сигнальным пистолетом и арбалетом.

Ранее в Госдуме призвали увеличить число психологов в школах после нападения в Челябинске.