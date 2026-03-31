В Подмосковье за три года капитально отремонтируют более 5 тыс. домов

В Подмосковье к 2028 году планируется капитально отремонтировать более 5,3 тыс. многоквартирных домов, что на 3% превышает показатели предыдущей трехлетки. Во многих городах работы уже стартовали и продлятся до середины декабря, сообщает 360.ru со ссылкой на главу региона Андрея Воробьева.

По словам губернатора, в регионе с 2014 года уже привели в порядок почти 20 тыс. домов, что улучшило условия жизни для 3 млн граждан. На этот год в планах – ремонт 2 038 зданий, в том числе в Балашихе, Люберцах, Лобне, Химках и других населенных пунктах.

«Укрепление фундамента, перекладка сетей, фасадные, кровельные работы — все это требует четкой и регулярной динамики и контроля», — подчеркнул глава региона, добавив, что запланированный в период до 2028 года объем работ скажется на жизни порядка 900 тысяч человек.

На текущий год в рамках программы капремонта намечена реконструкция 1,8 тысячи коммуникаций и 438 узлов управления, замена 375 лифтов, обновление 353 фасадов и так далее. Только в этом году в городах области заменят более 4 тыс. лифтов, обновят оборудование, прослужившее более 25 лет.

Напомним, накануне стало известно о планах расширить в России программу капремонта студенческих общежитий. Так, по инициативе «Единой России» планируется обновить около 800 общежитий по единому стандарту, разработанному Минобрнауки. В них, в частности, предусмотрены требования к созданию инфраструктуры для студентов с ограниченными возможностями здоровья, а также для студенческих семей.

Ранее Воробьев анонсировал ремонт 1,3 тысячи километров дорог в Московской области в 2026 году.

 
