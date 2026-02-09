Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Автомобили

Воробъев анонисровал ремонт 1,3 тысячи километров дорог в Московской области в 2026 году

Губернатор Воробьев: 1,3 тысячи километров дорог отремонтируют в МО в 2026 году
ГК «Автодор»

В 2025 году в Московской области отремонтировали 1,5 тыс. км дорог, включая 682 км муниципальных. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев. Его слова цитирует 360.ru.

«На 2026-й у нас тоже серьезная задача — привести в порядок еще более 1,3 тысячи километров автодорог, из них больше половины — муниципальные (727 километров)», — отметил Воробьев.

Наибольший объем работ на муниципальных трассах будет выполнен в семи муниципалитетах: в Солнечногорске (35 км), Дмитровском округе (34 км), Воскресенске (29 км), Богородском округе (27 км), Подольске (26 км), Дедовске (25 км) и Сергиево-Посадском округе (24 км). В планах — ремонт конкретных улиц и подъездов к населенным пунктам.

Кроме того, в 2026 году приведут в порядок 49 км важных вылетных магистралей. Работы затронут Волоколамское (15 км), Симферопольское и Можайское (по 9 км), Фряновское (8 км), Егорьевское (6 км) и Жуковское (2 км) шоссе.

До этого Воробьев заявил, что главам всех подмосковных округов потребуется уделить особое внимание общению с жителями в решении вопросов хозяйственной повестки. Он отметил, что для решения многих задач достаточно нескольких часов или дней, а остальные «требуют особенных ресурсов и более системного подхода».

Ранее в Подмосковье рассказали о региональных мерах поддержки участников СВО.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!