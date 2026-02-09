Воробъев анонисровал ремонт 1,3 тысячи километров дорог в Московской области в 2026 году

Губернатор Воробьев: 1,3 тысячи километров дорог отремонтируют в МО в 2026 году

В 2025 году в Московской области отремонтировали 1,5 тыс. км дорог, включая 682 км муниципальных. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев. Его слова цитирует 360.ru.

«На 2026-й у нас тоже серьезная задача — привести в порядок еще более 1,3 тысячи километров автодорог, из них больше половины — муниципальные (727 километров)», — отметил Воробьев.

Наибольший объем работ на муниципальных трассах будет выполнен в семи муниципалитетах: в Солнечногорске (35 км), Дмитровском округе (34 км), Воскресенске (29 км), Богородском округе (27 км), Подольске (26 км), Дедовске (25 км) и Сергиево-Посадском округе (24 км). В планах — ремонт конкретных улиц и подъездов к населенным пунктам.

Кроме того, в 2026 году приведут в порядок 49 км важных вылетных магистралей. Работы затронут Волоколамское (15 км), Симферопольское и Можайское (по 9 км), Фряновское (8 км), Егорьевское (6 км) и Жуковское (2 км) шоссе.

До этого Воробьев заявил, что главам всех подмосковных округов потребуется уделить особое внимание общению с жителями в решении вопросов хозяйственной повестки. Он отметил, что для решения многих задач достаточно нескольких часов или дней, а остальные «требуют особенных ресурсов и более системного подхода».

