В России расширят программу капремонта студенческих общежитий

По народной программе «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий
Около 800 студенческих общежитий планируется отремонтировать по инициативе «Единой России». Соответствующее предложение войдет в новую народную программу партии, формируемую с участием граждан и экспертного сообщества, сообщили в пресс-службе политической силы.

Инициатива была представлена на форуме партии в Ростовской области, а также получила поддержку среди участников обсуждения на партийной платформе. В «Единой России» отмечают, что обновление общежитий является частью системной работы по развитию образовательной инфраструктуры.

По данным политической силы, сейчас в стране насчитывается порядка 3,3 тыс. студенческих общежитий, где проживают около 1 млн человек. Программа капитального ремонта уже реализуется: в 2022-2025 годах были обновлены 629 объектов, в которых живут почти 200 тыс. студентов. Финансирование работ предусматривается в федеральном бюджете.

Контроль качества ремонта осуществляется совместно с «Молодой Гвардией Единой России». Активисты собирают отзывы студентов и участвуют в выездных проверках объектов вместе с представителями вузов.

Также по инициативе партии Министерство науки и высшего образования разработало единый стандарт капитального ремонта общежитий. В документе, в частности, предусмотрены требования к созданию инфраструктуры для студентов с ограниченными возможностями здоровья, а также для студенческих семей.

«В вопросе ремонта общежитий мы, по сути, в самом начале пути. Предстоит большая работа по обновлению их инфраструктуры. Но программа — это не просто обновление стен и коммуникаций, а вклад в качество образования и будущее студентов», — заявил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

В 2026 году планируется провести капитальный ремонт еще 56 общежитий. При этом, как отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, около половины существующих зданий было построено до 1970-х годов и нуждается в модернизации.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

