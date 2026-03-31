Диетолог назвала фрукты, которые дольше всего сохраняют витамины

Яблоки, киви и некоторые другие фруты могут долго сохранять в себе полезные витамины, а также макро- и микроэлементы. Об этом радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, особенно ценными фруктами весной являются яблоки, апельсины, мандарины и киви. При этом дольше других сохраняют полезные витамины яблоки сорта Симиренко.

Врач подчеркнула, что значимую роль играет то, где именно были выращены фрукты, чем их обрабатывали, а также как транспортировали и хранили. Плоды теряют свои витамины при термической обработке, но при этом сохраняют другие полезные вещества.

«Срезали шкурку, тоже будут потери или не потери. Но остаются сахара, остаются микро- и макроэлементы, тот же калий в яблоках. И главное, что там остаются пищевые волокна, такие как пектин. Мы яблоко или грушу можем запечь. И вот это желе и есть пектин, который обволакивает соли тяжёлых металлов, радионуклиды, холестерин, излишки сахара, выводит из организма разные патогены», — объяснила специалист.

Помимо этого, в плодах остается клетчатка, которая является «кормом» для полезных бактерий в организме. Также во фруктах есть вода, которая питает клетки. При этом организм не нуждается в большом количестве энергии, чтобы переформатировать, структурировать и начать использовать жидкость.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль до этого предупреждала, что детям, пожилым людям и пациентам с заболеваниями почек не следует есть фрукты и овощи из магазина вместе с кожурой. По ее словам, в целом пользу от кожуры можно получить только в том случае, если плоды были выращены на собственном огороде и без применения удобрений.

