Врач предупредила об опасности клубничных десертов

Употребление десертов с клубникой может спровоцировать пищевое отправление, если ягоды в нем были плохо обработаны или уже начали портиться. Об этом в разговоре с РИАМО предупредила гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Согласно санитарным нормам и правилам, перед использованием в десертах свежие ягоды клубники обязательно должны промываться под проточной водой. Это позволяет удалить частички почвы, пыль и болезнетворные микроорганизмы, которые могут находиться на поверхности плодов. Однако на практике это правило соблюдается не всегда. Некоторые недобросовестные производители или те, кто готовит десерт дома, могут пропускать этап промывания ягод», — объяснила специалист.

При этом, по ее словам, поскольку клубника является пищей мягкой и пористой структуры, микробы могут находиться не только на поверхности ягоды, но и в микротрещинках ее кожицы. В случае, если клубничные десерты на протяжении долгого времени хранились при комнатной температуре, риск размножения бактерий значительно увеличивается.

Врач предупредила, что после употребления такого десерта могут возникнуть боли в животе, тошнота, диарея и другие симптомы пищевого отравления. Она также напомнила, что не стоит есть такой продукт даже после удаления видимых поврежденных участков, так как микроскопические грибковые нити способны проникать в саму мякоть.

Испанский врач и эксперт по общественному здравоохранению Давид Сеспедес до этого предупреждал о высокой концентрации пестицидов в клубнике. По словам специалиста, эта ягода накапливает в себе больше химических веществ, чем большинство других фруктов и овощей.

