Стало известно, кому опасно есть фрукты и овощи с кожурой

Детям, пожилым людям и пациентам с заболеваниями почек не стоит есть фрукты и овощи из магазина вместе с кожурой. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Она пояснила, что в кожице содержится большое количество клетчатки, поэтому она опасна и для тех, у кого есть болезни желудочно-кишечного тракта, например, гастрит или язвенная болезнь. По ее словам, в целом пользу от кожуры можно получить только в том случае, если фрукты и овощи выращивались на собственном огороде, без применения удобрений. В кожуре продуктов из супермаркетов содержатся нитраты, отметила Дюваль.

«Нами с коллегами проводился эксперимент: мы замеряли количество этих веществ в огурцах, купленных в разных магазинах. Во всех вариантах содержание было завышено. Но как только сняли кожуру, специальный нитрат-тестер показал нормальное значение», — заключила она.

Диетолог, нутрициолог София Кованова до этого говорила, что в большинстве случаев кожура яблок полезна для человека, поскольку в ней содержится большое количество клетчатки. Однако иногда употребление неочищенного фрукта может навредить здоровью.

