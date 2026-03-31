Стало известно о состоянии девушки, которой комар занес червя в глаз

Девушка из Дагестана, у которой после укуса комара в глазу вырос червь, сообщила, что данный момент чувствует себя нормально. В беседе с 360.ru она рассказала, что лечение прошло успешно, ничего страшного с ней не случилось.

«Со мной всё хорошо. Всё хорошо и было, ничего страшного. Очень много людей испугались, но, мне кажется, в этом ничего страшного нет», — рассказала пострадавшая.

Напомним, с последствиями укуса комара она ходила в течение шести месяцев. Сама пациентка сообщала до этого, что могла заразиться во время нахождения в болотистой местности, где насекомое укусило её и передало ей паразита. Спустя полгода пострадавшая заметила странное шевеление под веком и обратилась в больницу. Специалисты удалили червя хирургическим путём.

Заражение происходит из-за того, что комары переносят личинки червей, которые укусом переносятся в организм жертвы и чаще всего селятся в области глаз. Заболевание называется дирофиляриоз, оно не лечится консервативным методом – помочь пострадавшим может только операция. Эксперты предупреждают, что опасность болезни заключается в риске того, что паразит поселится в других органах, что может привести к сепсису и поражению головного мозга. Если в месте укуса появилось уплотнение – нужно срочно обращаться к врачу, подчёркивают специалисты.

