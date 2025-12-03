В Румынии врачи вытащили из глаза девушки огромного паразита

В Румынии на протяжении месяца под кожей 26-летней девушки жил паразит и постепенно «переселился» в глаз. Об этом сообщает Metro, ссылаясь медицинский источник New England Journal of Medicine.

«Прежде чем удалить его, медики сначала сняли на видео незваного гостя, который извивался под тонкой кожей верхнего века, немного напоминая вздувшуюся вену», — говорится в материале.

Анализы выявили, что червь — это Dirofilaria repens , нематода, чаще всего встречающаяся у собак, лисиц, волков и енотов. У пострадавшей девушки как раз была собака. Переносчиками заболевания являются комары, которые во время укуса впрыскивают в организм человека крошечную личинку.

Затем личинка медленно вырастает во взрослого червя. Как следует из материала, они могут «поселиться» в легких, под кожей или вокруг глаз, в зависимости от конкретного вида.

Уточняется, что после извлечения паразита у девушки не было никаких дальнейших физических симптомов.

