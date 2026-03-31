Стало известно, какие продукты помогут увлажнить кожу изнутри

Pravda.Ru: омега-3 и витамин Е важны для увлажнения кожи
Полиненасыщенные жирные кислоты в продуктах влияют на увлажненность кожи в глубоких слоях, поэтому важно получать достаточное количество омега-3 в сочетании с токоферолом (витамином Е). Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

По их словам, такое сочетание правильных жиров позволит предотвратить сухость и шелушение. В рацион питания для этого стоит включать льняное масло, семена чиа или качественные морепродукты. Витамин Е также способен защитить клеточные мембраны от перекисного окисления липидов, что важно для здоровья ногтей.

«В разговоре с клиентом я часто узнаю, что весенний стресс пытаются лечить только косметикой. Однако биохимия спокойствия напрямую связана с внешним видом. Хорошая растяжка снижает кортизол, что автоматически тормозит разрушение молекул гиалуроновой кислоты в тканях. Старайтесь совмещать прием витаминов с расслабляющими практиками для истинного клеточного омоложения», — добавила специалист SPA-ухода Елена Соловьева.

Врач-терапевт Ирина Чикалкина до этого говорила, что особая ценность рыбы заключается в содержании омега-3 жирных кислот. Терапевт объяснила, что эти соединения снижают воспалительные процессы в организме и компенсируют дефицит витамина D. Помимо этого, морепродукты богаты йодом, регулирующим гормональный баланс, цинком, необходимым для восстановления клеток, а также селеном, очищающим от свободных радикалов и стресса.

