Россиянам объяснили, какие главные темы нужно обсудить перед свадьбой

Перед тем, как зарегистрировать брак, партнерам нужно обсудить нюансы совместного быта, финансовые вопросы, планы на рождение детей и отношения с родственниками. Разные взгляды на эти темы в будущем могут стать причиной недопониманий и конфликтов. Об этом газете «Известия» рассказала преподаватель психологии, медицинский психолог Екатерина Крикунова.

По словам эксперта, чаще всего супруги ссорятся из-за распределения финансов, поэтому паре следует заранее понимать, как именно будет строиться семейный бюджет. Не менее важно обсудить организацию совместного быта. Возлюбленным нужно распределить повседневные дела, такие как уборка и готовка, чтобы избежать конфликтов на этой почве.

Психолог добавила, что будущим супругам также необходимо понимать, как часто они общаются с родителями и другими родственниками, как именно привыкли проводить праздники и какую помощь они оказывают старшему поколению.

Помимо этого, рекомендуется обсудить взгляды на рождение и воспитание детей. При этом важно упомянуть о желаемом количестве наследников и планируемые сроки их появления на свет. Также нужно понимать, от каких привычек партнеры не готовы отказываться ради своей новой семьи.

Специалист подчеркнула, что серьезными испытаниями для супругов могут оказаться карьера и личностное развитие, которые требуют сделать выбор между взаимной поддержкой и конкуренцией.

«Обратите внимание, как партнер действует в реальных ситуациях — на работе, с друзьями, в быту. Например, если он говорит о важности семьи, но постоянно избегает отношений с нею, то есть некое расхождение слов и ценностей», — добавила психолог.

По ее словам, понять глубинные мотивы поможет техника активного слушания и навык задавать уточняющие вопросы. Благодаря такому подходу удастся выяснить скрытые потребности партнера.

Ранее россиян предупредили о последствиях фиктивного брака.

 
