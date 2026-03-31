Врач рассказала, чем грозит дефицит витамина D в организме

Врач Лаврентьева: дефицит витамина D может привести к раннему птозу лица
Витамин D напрямую влияет на синтез коллагена, предотвращает ранний птоз и потерю четкости овала лица, которая часто проявляется при сбоях метаболизма. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Наталья Лаврентьева.

По ее словам, дефицит этого витамина возможен и весной, когда солнца становится больше, потому что за зиму нехватка достигает своего пика. Врач подчеркнула, что оптимальный уровень этого элемента в организме позволит удержать влагу в коже, избежать микровоспалений и «усталого типа старения», который невозможно скорректировать только внешними средствами.

«В моей практике пациенты жалуются на сухость локтей и пяток, не подозревая, что это крик организма о помощи. Иногда концентрированные сыворотки для век спасают сухие пятки, но без коррекции внутреннего дефицита жирорастворимых витаминов этот эффект будет лишь временной иллюзией», — заключила Лаврентьева.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), Наталия Тананакина до этого рассказала «Газете.Ru», что витамин D (в основном в форме холекальциферола — D3 и эргокальциферола — D2) участвует в усвоении кальция и фосфора в кишечнике, что критически важно для формирования и поддержания прочности костной ткани. Кроме того, он влияет на функции иммунной системы, регулирует рост клеток и участвует в противовоспалительных процессах.

Ранее врач раскрыла, как получить суточную норму витамина D без БАДов.

 
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
