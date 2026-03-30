Врач раскрыла, как получить суточную норму витамина D без БАДов

Витамин D можно получить из пищи, однако, чтобы восполнить суточную норму, необходимы гигантские объемы потребления, например, восемь стаканов молока, два килограмма сыра, либо 40 куриных желтков. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-диетолог Римма Мойсенко. Однако, по ее словам, есть и более комфортный источник ценного микроэлемента.

«Я думаю, что люди должны ориентироваться именно на рыбий жир, в двух ложках которого — суточная норма. Это самая доступная позиция, которая могла бы помочь удерживать витамин D3 на хорошем уровне», — сказала специалист.

В условиях современного ритма жизни и климатических особенностей большей части России, грамотный прием добавок (в паре с витамином К2) является более надежной стратегией, чем попытки восполнить дефицит сыром или яйцами, добавила она.

Врач-терапевт Наталья Лаврентьева до этого предупреждала, что дефицит аминокислот животного происхождения может привести к выпадению волос.

По ее словам, на это состояние также влияют гормоны щитовидной железы и надпочечников, хронический стресс. Последний может провоцировать выброс кортизола, который «замораживает» фолликулы в стадии покоя.

