За выходные Telegram заблокировал более 150 тысяч групп и каналов

Мессенджер Telegram за прошедшие выходные, 28 и 29 марта, заблокировал более 150 тысяч каналов и групп. Об этом говорится в сообщении на сайте платформы.

Так, 28 марта, в субботу, был заблокирован доступ к 72,4 тысячи групп и каналов. В воскресенье, 29 марта, мессенджер заблокировал доступ еще к 77,8 тысячи каналов и групп.

Всего за предыдущую неделю Telegram заблокировал 562 286 групп и каналов. Всего с начала года число блокировок достигло 11 174 972, из них 48 110 групп и каналов были связаны с терроризмом.

30 марта «Код Дурова» сообщал, что разработчики Telegram планируют добавить отмутку в профили пользователей, которая укажет на использование неофициальных клиентов мессенджера.

С внедрением нововведения при использовании альтернативного приложения в профиле будет отображаться предупреждение о потенциальных рисках: «[Пользователь] использует неофициальный клиент Telegram, что может снизить безопасность переписки с этим пользователем». Уведомление планируется размещать непосредственно под именем пользователя. На текущий момент функция проходит закрытое тестирование.

Ранее глава «Ростелекома» заявил, что Telegram «умрет» в ближайшие дни.

 
