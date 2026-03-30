В Приморье волк напал на местного жителя

Волк вышел к людям и проявил агрессию к одному из жителей Приморья. Об этом сообщает администрация Ромненского округа региона.

Инцидент произошел в селе Каховка, подробности не уточняются. Чиновники призвали местных жителей не отпускать детей на улицу без сопровождения и не ходить по одиночке в ночное время суток.

Помимо этого, людям напомнили, что в случае, если они обнаружат волка, не стоит преследовать его или пугать.

В беседе с журналистами «Амурской службы новостей» глава округа заявил, что версия о нападении именно волка является предварительной.

«Кроме того, человек, на которого напало животное, за медицинской помощью не обращался», – сообщается в публикации.

Местные жители указывали на присутствие дикого животного в округе. Специалист, прибывший на место, якобы не обнаружил следов хищника.

