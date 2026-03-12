В России объяснили «эпидемию» ГОСТов

Разработка новых ГОСТов в России — это ответ на запросы рынка и общества. Потребитель, конечно, будет выбирать хурму или вино «по ощущениям», но наличие четкого стандарта гарантирует, что эти ощущения будут положительными, а продукт — безопасным и качественным, заявил «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Мы перестали слепо копировать западные нормы и начали выстраивать собственную систему технического регулирования, ориентируясь на отечественного производителя и здоровье граждан. Так что это не повальное увлечение ГОСТами, а возвращение к здоровой практике детальной регламентации качества, которая была сильной стороной нашей экономики на протяжении многих десятилетий. В последнее время информационное пространство действительно пестрит новостями о разработке или введении новых ГОСТов, и со стороны это может выглядеть как своеобразная «эпидемия», — отметил Мосягин.

Однако, если разобраться в ситуации профессионально, становится очевидно, что мы наблюдаем не хаотичное увлечение, а планомерную работу по актуализации национальной системы стандартизации под современные реалии рынка, подчеркнул экономист. Согласно федеральному закону «О стандартизации», применение ГОСТов на территории России является добровольным, сказал Мосягин. Но здесь важно понимать их истинную функцию: это не инструмент принуждения, а четкий ориентир для производителя и гарантия защиты для потребителя, констатировал эксперт. Когда производитель добровольно заявляет о соответствии своей продукции ГОСТу, он берет на себя повышенные обязательства перед покупателем, подтверждая, что его товар произведен по классической, технологически выверенной рецептуре, а не по «техническим условиям», которые зачастую позволяют экономить на качестве, отметил Мосягин.

По его словам, стандартизация хурмы направлена на то, чтобы на прилавок попадали плоды с определенными вкусовыми и товарными свойствами, что снижает риск покупки невызревшего или подмороженного товара. Требования к игристым винам защищают нас от покупки «порошкового» суррогата под видом классического напитка, добавил эксперт. Что касается собак-поводырей, то ГОСТ здесь выполняет важнейшую социальную и техническую функцию — он регламентирует требования к подготовке животных и их оснащению, чтобы инвалиды по зрению получали действительно надежного и безопасного помощника, допущенного во все общественные места, сказал экономист. Даже стандарт на карандаши, который может показаться забавным, на деле определяет безопасность материалов (лаков, красок, древесины), с которыми контактируют наши дети, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в России появится новый ГОСТ на творог.