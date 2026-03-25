Мужчина преследовал российскую школьницу и надругался над ней в лифте

В Челябинске мужчина преследовал школьницу и надругался над ней в лифте

В Челябинске 23-летнего мужчину заподозрили в преследовании и надругательстве над девочкой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 24 марта в лифте дома на улице Каслинской. По версии следствия, мужчина совершил над совершеннолетней надругательство без применения насилия. Правоохранительные органы установили личность личность подозреваемого в кратчайшие сроки и доставили его к следователям.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение. Следствие намерено просить о заключении мужчины под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия для закрепления доказательств по делу.

