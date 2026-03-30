Россиянам рассказали, как защититься от нового штамма коронавируса «Цикада»

Чтобы снизить вероятность заражения новым штаммом коронавируса «Цикада» достаточно соблюдать стандартные меры предосторожности: чаще мыть руки, обеззараживать общие поверхности, проводить влажную уборку в доме или квартире, регулярно проветривать. Об этом в интервью kp.ru сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

«Ничего особенного «Цикада» не представляет, и я могу с уверенностью сказать, что эпидемического, а тем более пандемического потенциала этот субштамм не имеет», — подчеркнул Онищенко.

В случае заражения, он посоветовал прежде всего надеть маску. Также, по его словам, стоит вызвать врача и оставаться дома до полного выздоровления.

Что касается симптомов, они стандартны: насморк, заложенность носа, усталость, головная боль, чихание, боль в горле, добавил он.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, «Цикада» в России пока не выявлена. В ведомстве также отметили, что интерес к нему связан с заметными генетическими отличиями от других линий и изменениями в S-белке, из-за чего его рассматривают как вариант с потенциально повышенным иммунным ускользанием.

