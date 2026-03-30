Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали, как защититься от нового штамма коронавируса «Цикада»

Академик РАН Онищенко: у штамма COVID-19 Цикада нет пандемического потенциала
Shutterstock

Чтобы снизить вероятность заражения новым штаммом коронавируса «Цикада» достаточно соблюдать стандартные меры предосторожности: чаще мыть руки, обеззараживать общие поверхности, проводить влажную уборку в доме или квартире, регулярно проветривать. Об этом в интервью kp.ru сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

«Ничего особенного «Цикада» не представляет, и я могу с уверенностью сказать, что эпидемического, а тем более пандемического потенциала этот субштамм не имеет», — подчеркнул Онищенко.

В случае заражения, он посоветовал прежде всего надеть маску. Также, по его словам, стоит вызвать врача и оставаться дома до полного выздоровления.

Что касается симптомов, они стандартны: насморк, заложенность носа, усталость, головная боль, чихание, боль в горле, добавил он.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, «Цикада» в России пока не выявлена. В ведомстве также отметили, что интерес к нему связан с заметными генетическими отличиями от других линий и изменениями в S-белке, из-за чего его рассматривают как вариант с потенциально повышенным иммунным ускользанием.

Ранее россиян предупредили об опасности чистки гаджетов популярными антисептиками.

 
Теперь вы знаете
Российских школьников захотели ежегодно проверять у психиатра. Что их там ждет и можно ли отказаться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!